Spezia, Vignali: "Emozione la fascia da capitano in A e nel nostro stadio. Spiace per il risultato"

Dopo la sconfitta interna contro il Verona, il difensore dello Spezia Luca Vignali ha commentato: "Indossare la fascia da capitano in Serie A nel nostro stadio penso sia una delle emozioni più grandi della carriera. Purtroppo c'è da dire che il risultato ci ha penalizzati e non ha coronato questa bella cosa che mi è successa".

Prestazione buona da parte dello Spezia. Quanto c'è da recriminare?

"Sicuramente c'è del rammarico perchè continuando a giocare come stiamo facendo e continuando a creare occasioni c'è solo da rammaricarsi perchè dobbiamo sfruttarle di più ed essere più concreti negli ultimi metri. Zaccagni poi si è inventato un gran gol, c'è da fargli i complimenti però oggi potevamo portare qualche punto a casa".

Come si prepara la gara di Napoli?

"Non c'è bisogno di stimoli quando affronti le grandi squadre. Abbiamo dimostrato di andare nei campi di queste squadre fortissime e fare comunque la nostra partita. La prepariamo da subito e proveremo ad andare a Napoli e strappare punti anche se sarà difficile così come sono difficili tutte le partite in Serie A".