Sprofondo Milan: l'Udinese trova anche il terzo gol. Come contro l'Inter, a San Siro segna Atta
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Notte fonda per il Milan, 0-3 segnato da Arthur Atta al 71' e l'Udinese prende il largo. Il centrocampista francese segna ancora al Meazza in questo campionato, dopo averlo già fatto a fine estate contro l'Inter.
Palla persa da Rabiot, Ekkelenkamp lo scippa e serve l'inserimento del compagno di reparto, che stringe il destro sul primo palo e lascia di sasso Maignan. Sprofondo totale per i rossoneri di Allegri.
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