Strappo Dzeko-Fonseca, serve la tregua: non sarà facile ma l'armistizio deve essere firmato

Dopo la fumata nera dell'affare con l'Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez adesso in casa Roma la priorità è far arrivare alla tregua il bosniaco e Paulo Fonseca. Non sarà facile, visto che di chiarimenti ce ne sono già stati un paio nel corso dei mesi scorsi, con l’intermediazione della società a fare da paciere. Come riporta La Gazzetta dello Sport mai però, si era arrivati alla rottura netta, al o io o lui, che poi è di fatto la situazione attuale. Fatto quel passo, diventa anche difficile poi tornare indietro, chiarirsi, scusarsi. O addirittura far finta che niente sia successo, mettendoci una pietra sopra per ripartire. Dzeko andrà in tribuna anche contro l'Hellas e il pericolo è che sia una cosa che possa succedere spesso in futuro. Sarebbe meglio di no per il bene della Roma: i due devono trovare il modo di firmare un armistizio.