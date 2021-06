Strootman riparte dal Cagliari: affare ai dettagli per il centrocampista olandese

Colpo importante per il Cagliari, che a sorpresa chiude per l'acquisto di Kevin Strootman, da gennaio in prestito al Genoa, ma di proprietà del Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sky è pronto ad iniziare una nuova avventura in Italia, sempre con la maglia rossoblù ma con quella del Cagliari, con la formula del prestito.