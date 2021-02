Stroppa, Di Francesco e D'Aversa, ancora una chance. Tutti legati al prossimo risultato

Più che disperata la situazione delle ultime tre della classifica. Nell'ultimo turno Crotone, Parma e Cagliari hanno visto allontanarsi di un ulteriore punto il quartultimo posto: distanza non insormontabile, ma a preoccupare sono soprattutto i risultati che non arrivano e le sconfitte che si susseguono, una dopo l'altra: quattro consecutive (striscia ancora in corso) per Parma e Crotone, due per il Cagliari, che è però la penultima squadra per punti conquistati negli ultimi dieci turni: 2.

La situazione è quindi più che difficile, ed è chiaro che in tutte le dirigenze in questo momento ci sono riflessioni in corso su un possibile cambio di guida tecnica. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini nel recente passato ha rinnovato il contratto di Eusebio Di Francesco, un segnale anche per la squadra, ma adesso sa che per la svolta non si può più aspettare e decisiva a questo punto sarà la prossima sfida contro il Torino, un vero e proprio scontro salvezza. In caso di sconfitta esonero molto probabile, con Vincenzo Montella già preallertato.

Pensa al cambio anche il fanalino di coda Crotone, fin qui frenato più da questioni economiche che tecniche. Sondato Leo Semplici, che però non ha dato disponibilità. Si valuta il nome di Walter Zenga, che a Crotone nonostante la retrocessione nel 2018 non ha lasciato un brutto ricordo. Anzi. E sarebbe disposto a portare avanti il progetto anche con la Serie B.

Infine, le ultime da casa Parma. Da quando è tornato Roberto D'Aversa ha conquistato un solo punto in sei partite e dopo la sconfitta di ieri a Verona sono iniziate le prime valutazioni su un cambio di allenatore. Oggi però D'Aversa è tornato regolarmente ad allenare la squadra, segnale che questa mattina s'è poi deciso di rinviare una decisione sul futuro dell'allenatore. Ma anche per lui a questo punto sarà fondamentale svoltare nel prossimo turno di campionato.

Questi i prossimi impegni di campionato di Crotone, Cagliari e Parma

Cagliari-Torino

Parma-Udinese

Juventus-Crotone