Suning, Zhang sr. fissa gli obiettivi: "Efficienza e riduzione costi". Coinvolta anche l'Inter?

vedi letture

Zhang Jindong, presidente del gruppo Suning, ha presieduto la riunione di distribuzione del lavoro 2021 di Suning, chiarendo quelli che sono gli obiettivi del gruppo di Nanchino e chiarendo che promuoverà lo sviluppo costante della compagnia: "L'obiettivo è raggiungere il focus del settore con la vendita al dettaglio come fulcro e il focus aziendale con il profitto come fulcro - le parole raccolte da Fcinternews.it -. Non dobbiamo semplicemente perseguire una crescita delle vendite elevata e rapida. Al contrario, dobbiamo perseguire un sostanziale miglioramento dei profitti raggiungendo un livello di crescita stabile", le parole di Zhang, che poi aggiunge: "Nel 2021 continueremo a perfezionare, rafforzare e ottimizzare le principali attività di vendita al dettaglio. Per farlo dobbiamo porci tre obiettivi: ridurre i costi operativi, espandere la scala delle vendite e migliorare l'efficienza del prodotto. In termini di riduzione dei costi, chiuderemo i settori ad alto input e a basso valore e ridurremo la perdita di unità aziendali chiave mediante la trasformazione aziendale e il disinvestimento di attività in perdita senza valore".

Suning.com ha formulato un piano di sviluppo per aggiungere 4.000 negozi al dettaglio nel 2021. Inoltre, proseguirà nell'ottimizzare la costruzione del sito principale di e-commerce e nello sviluppare vigorosamente il business B2B aumentandone le dimensioni e la qualità. Al fine di ottenere un miglioramento completo e la promozione dei benefici, Zhang Jindong richiede chiaramente un duplice approccio di riduzione delle perdite e di miglioramento della qualità e dell'efficienza: un processo di aggiustamento al quale è implicita l'adesione anche del gruppo televisivo PP Sports e delle squadre di calcio di proprietà del club, si legge su Sina.com. "Nella nuova era e nelle nuove opportunità, dobbiamo rompere con l'immaginazione e tornare all'essenza del settore, costruire la competitività di base con i piedi per terra e innovare e riformare per perseguire l'equità e l'efficienza. Perseveranza e duro lavoro, non mollare mai, diventeremo ciò in cui crediamo", conclude Zhang senior. La sera del 29 gennaio, Suning.com ha annunciato che intende utilizzare i propri fondi per riacquistare le azioni della società allo scopo di creare piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o incentivi azionari. L'operazione riguarda alcuni direttori, dirigenti senior, personale di medio e alto grado e la colonna del sistema di business retail e logistico della società, oltre al personale tecnico di base del sistema di sviluppo tecnologico. Suning ha rafforzato gli incentivi azionari per prenotare un team di talenti per lo sviluppo futuro del business.