tmw Ancelotti vuole Koulibaly. E l'Everton mette sul mercato Mina: ecco la sua valutazione

Un anno dopo Allan, un altro calciatore potrebbe ripercorrere l'asse Napoli-Everton e tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. Si tratta di Kalidou Koulibaly, 29enne difensore senegalese che ha un contratto in scadenza nel 2023 e, soprattutto, avrà una valutazione dimezzata rispetto agli 80-100 milioni di euro che De Laurentiis chiedeva fino a un anno fa.

L'Everton la prossima estate ci proverà. Ma prima, i toffees dovranno definire una cessione e ad andare via potrebbe essere il colombiano Yerry Mina, tornato in campo nell'ultimo turno contro il Crystal Palace dopo aver smaltito l'infortunio al polpaccio.

Diversi club in questi giorni hanno preso informazioni sul calciatore classe '94 (non però la Fiorentina), che ha una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non una cessione semplice, ma da definire se si vorrà dare l'assalto a Koulibaly: Mina, pilastro dell'Everton e della nazionale colombiana, è sul mercato. E la prossima estate potrebbe sbarcare in Italia.