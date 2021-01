tmw Benevento, rinforzo in arrivo dal Genoa: trattativa per il prestito di Ghiglione

Possibile rinforzo per la fascia destra del Benevento. Dal Genoa potrebbe arrivare Paolo Ghiglione. Classe '97 di Voghera, scuola Grifone è reduce nelle ultime stagioni anche dai prestiti da Ferrara, Vercelli e Frosinone. 14 presenze in questa Serie A, 17 totali con la Coppa Italia, è un nome che piace molto al club allenato da Filippo Inzaghi e potrebbe arrivare in prestito. Questo, però, non andrebbe a bloccare Bryan Reynolds in arrivo dal Dallas in sinergia con la Juventus: i campani cercano due interpreti nel ruolo.