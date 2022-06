tmw Bergomi: "Dybala-Lukaku all'Inter? Da tifoso un sogno, da opinionista convivenza difficile"

Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2022-23 a Rimini, Giuseppe Bergomi ha commentato così il mercato della sua Inter e anche il nuovo corso azzurro: "Lukaku sposta gli equilibri per lo Scudetto? È prematuro dirlo. Sicuramente è un calciatore che può fare molto bene nel nostro campionato, l'ha già dimostrato. Quest'anno gli attaccanti dell'Inter hanno fatto tutti un buon lavoro, ma mancava un elemento in grado di dare profondità e allungare il gioco, così come di ripartire una volta recuperata palla. Per me quello di Lukaku è un ritorno positivo".

Dybala e Lukaku insieme, si può?

"Perché dobbiamo togliere un sogno al tifoso? Dybala è quello, è un calciatore di grandi qualità tecniche che ha colpi magici. Poi però viene fuori la mia versione di difensore e opinionista, di uno che cerca sempre l'equilibrio in una squadra. È difficile mettere insieme due attaccanti più Dybala. Si può fare, starà all'allenatore trovare le soluzioni di gioco adeguate, ma diciamo che diventa difficile. Le qualità tecniche di Dybala, in ogni caso, sono indiscutibili".

Quanto perderebbe l'Inter cedendo Skriniar?

"L'Inter perderebbe tantissimo. Ci sono calciatori che creano identità e Skriniar è uno di questi, uno che ha l'Inter nel cuore. Lui, Barella, Bastoni e Lautaro, per esempio, sono quegli elementi che danno il messaggio giusto allo straniero che arriva o al giocatore del settore giovanile. Se Milan dovesse andarsene, sarebbe una grande perdita per i nerazzurri".

Chiosa sulla Nazionale: come possiamo rialzarci?

"La nostra Nazionale ha sbagliato proprio la qualificazione, ma c'è del materiale. Abbiamo sei-sette centrocampisti di valore, esterni di livello come Chiesa, Berardi, Politano... Anche in fase difensiva non siamo messi male. C'è solo da avere pazienza, perché per me abbiamo tempo per lavorare e crescere. Il ct Mancini poi è tornato con la voglia di prima, l'ho visto nelle ultime partite. Possiamo tornare a costruire".