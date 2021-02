tmw Crotone, Semplici declina. Le ultime sulla panchina

Ore di riflessione a Crotone per l’allenatore. Una scelta che dovranno prendere la proprietà, Antonello Preiti e Giuseppe Ursino. Non prenderà decisioni in questo senso invece Il dg Raffaele Vrenna sollevato da ogni ruolo societario da qualche mese. Oggi c’è stato un contatto con Leonardo Semplici che ha declinato la proposta. Anche Aurelio Andreazzoli sembra orientato a dire di no. Rimane in piedi l’idea Walter Zenga per il quale si tratterebbe di un ritorno e al momento sembra un’ipotesi percorribile ma che non scalda tutti in seno al club. Ore calde e di riflessione a Crotone, Stroppa traballa ancora ma potrebbe anche rimanere in assenza di un sostituto che al momento non si trova...