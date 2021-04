tmw De Zerbi vicino allo Shakhtar: quando il ds Boto svelò la sua ammirazione per il tecnico

vedi letture

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è in trattativa per diventare il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Oggi su Tuttomercatoweb.com vi abbiamo raccontato che l'allenatore e la dirigenza del club ucraino sono in fase avanzata della trattativa. Il club arancionero vuole aprire un nuovo ciclo dopo la stagione col portoghese Luis Castro e il nome individuato da José Boto e condiviso con la proprietà è quello di De Zerbi.