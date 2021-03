tmw Gaich-gol allo Stadium, chi l'ha lanciato: "Alla Lewandowski, andrà in una big come la Juve"

Fernando Kuyumchoglu, Direttore del Settore Giovanile del San Lorenzo, ha raccontato in esclusiva a TMW il giustiziere della Juventus Adolfo Gaich e i suoi esordi nel Ciclón argentino, non mostrando alcun dubbio sul futuro del centravanti classe '99 in una big del calcio europeo: "Ieri la Juve era il suo avversario, ma El Tanque arriverà a giocare in una squadra simile. Per noi che l'abbiamo formato fin da piccolo sarebbe veramente molto gratificante. Adolfo ha una struttura fisica eccezionale, una buona tecnica di base ed è un goleador nato. Insomma, ha tutto per continuare a inseguire il suo sogno e vestire, un giorno, la maglia di una big europea, oltre a essere sempre più protagonista con la Nazionale argentina. Intanto, però, vuole aiutare il Benevento a salvarsi".

Chi lo ha allenato dice che è un misto tra Robert Lewandowski e Martin Palermo: cosa ne pensa lei che l'ha visto crescere, maturare e sbocciare?

"Per me Gaich è abbastanza simile a Lewandowski. Per la sua possanza fisica sembra che non sia forte coi piedi, ma vi assicuro che ha anche un'importante abilità tecnica. Il punto debole rispetto al centravanti polacco è forse il colpo di testa, ma Adolfo ci ha lavorato tanto ultimamente e sta migliorando di partita in partita. Parliamo di un centravanti molto intelligente, con un gran senso della posizione".