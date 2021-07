tmw Genoa, il ds Marroccu: "Sirigu? Sarebbe un grande nome per noi. Stiamo lavorando"

Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato all'esterno di un albergo di Milano di alcuni temi di mercato. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità. Ci sono vari profili che siamo seguendo ma non abbiamo preso nessuna decisione. Vanheusden? Siamo in dirittura d'arrivo. Sirugu? Sarebbe un gran nome per noi".