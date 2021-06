tmw Genoa, per il centrocampo si valuta l'ingaggio a parametro zero del cileno Pablo Galdames

Il Genoa guarda ancora una volta in Argentina per rinforzare la sua rosa. Come raccolto da TMW, i rossoblù sono infatti da giorni in contatto con l'entourage del centrocampista cileno Pablo Galdames, in scadenza di contratto col Velez e idea di mercato a basso costo.

Mediano classe 1996, il prossimo 1° luglio il calciatore si libererà a parametro zero dal club argentino e sarebbe molto tentato da una nuova avventura in Italia, una volta finiti gli impegni in Copa América con la sua Roja.