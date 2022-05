tmw Hincapie e una prima stagione da leader a Leverkusen: ci sono Napoli e Roma

vedi letture

Piero Hincapie, classe 2002, al primo anno di Bundesliga si è subito trasformato in uno dei perni del Bayer Leverkusen. Il ventenne di Esmeraldas, Ecuador, ha firmato la scorsa estate un contratto fino al 2026: nonostante la giovanissima età, l'ex giocatore del Talleres ha giocato 25 gare in Bundesliga, trovando pure la gioia del primo gol europeo. Numeri e prestazioni che hanno nuovamente reso il centrale mancino ecuadoregno di nuovo un uomo mercato.

Tornano forti le italiane

Su Hincapie, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, non si sono fermati gli interessi delle squadre italiane. Il Napoli e la Roma stanno osservando la stagione del sudamericano: gli azzurri lo seguivano la scorsa stagione e lo considerano un prospetto molto interessante tra presente e futuro. La Roma, che cambierà dietro, ha preso contatti in queste settimane mentre in Premier League non si è interrotto l'interesse da parte del Newcastle.