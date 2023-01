tmw Ilic ad un passo dal Torino: visite già programmate, pronto un contratto fino al 2027

Trovato l'accordo economico col Verona per l'arrivo di Ivan Ilic (qui tutti i dettagli), il Torino sta in queste ore definendo i dettagli col giocatore che è ormai ad un passo dalla maglia granata. Per il classe 2001 pronto un contratto fino al 2027 e visite mediche già programmate tra domani e dopodomani.