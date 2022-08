tmw In definizione l'accordo fra Fiorentina e Aris Limassol per Kokorin: sarà un prestito secco

La Fiorentina è ad un passo dal trovare una sistemazione per Aleksandr Kokorin. Secondo quanto raccolto da TMW la società viola è infatti vicina all'accordo con l'Aris Limassol per la cessione dell'attaccante russo che da mesi è fuori dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano. L'operazione è in via di definizione, con Kokorin che lascerà la Fiorentina con la formula del prestito secco.