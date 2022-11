tmw Inter, Gosens verso l'addio a gennaio. Per la sostituzione osservato Truffert

L'Inter ha messo nel mirino Adrien Truffert, difensore di fascia sinistra di proprietà del Rennes. È lui il nome nuovo per la corsia, perché i nerazzurri dovranno, con ogni probabilità, sostituire Robin Gosens, che ha molti estimatori tra Bundesliga e Premier League. Il tedesco vuole giocare di più dopo un anno non straordinario che lo ha portato a saltare il Mondiale in Qatar per il poco minutaggio.

La valutazione di Truffert però non è bassa, visto che il Rennes non avrebbe intenzione di privarsene. Servono almeno 15 milioni, considerato che ha ancora due anni e mezzo di contratto. Negli ultimi mesi è stato visionato spesso, con relazioni buone da parte degli scout.