tmw Juventus, il Manchester United si interessa a Rabiot. L'idea stuzzica i Red Devils

vedi letture

Adrien Rabiot non è mai riuscito a fare breccia nei cuori dei tifosi juventini. Almeno non del tutto. Perché il centrocampista francese, arrivato tre anni fa a parametro zero dal Paris Saint Germain, non ha dimostrato tutto il suo potenziale nell'esperienza torinese. Così, a un anno dalla scadenza contrattuale, c'è un mandato a vendere in Premier League, in particolare al Manchester United, detenuto da Luis Ferrer, uomo che in passato ha collaborato per portare Kylian Mbappé al Paris Saint Germain. Ferrer ha proposto il calciatore ai Red Devils che si sono detti interessati. Valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro.