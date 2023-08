tmw La Fiorentina accelera per Nzola: prossime 48 ore decisive per l'arrivo in viola

La Fiorentina sta accelerando in maniera decisiva per M'Bala Nzola. La società viola, infatti, sta stringendo per cercare di chiudere questa operazione con lo Spezia e consegnare così ad Italiano un attaccante più funzionale al suo tipo di gioco.

Decisive le prossime ore. La pista è ormai caldissima - dopo aver tenuto in caldo anche il nome di Beltran del River Plate - e le prossime 48 ore saranno decisive per il suo arrivo in maglia viola. L'attaccante classe '96 nella scorsa stagione ha collezionato 15 gol tra campionato e Coppa Italia (in 35 presenze complessive): uno score che non gli ha permesso però di evitare la retrocessione in Serie B con lo Spezia.