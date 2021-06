tmw La Lazio fa sul serio per Fabrizio Angileri: Gallardo vuole tenerlo, ma Tare alza il pressing

La Lazio fa sul serio per Fabrizio German Angileri. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante la volontà di mister Gallardo di confermarlo nella rosa del suo River Plate, il laterale mancino classe '94 potrebbe presto sbarcare in Europa per iniziare una nuova avventura. Tanti i club interessati, in particolar modo quello biancoceleste, che vede nel ds Igli Tare un grande estimatore dell'argentino con doppio passaporto italiano.

Contatti tra le parti in corso anche in queste ore, la Lazio punta Angileri per l'out di sinistra.