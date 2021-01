tmw Lautaro e il rinnovo con l'Inter: agenti di nuovo in sede per definire l'accordo fino al 2024

Gli agenti di Lautaro Martinez di nuovo in sede Inter. Dopo l'incontro di due giorni fa che ha permesso al club nerazzurro e al giocatore di trovare la quadra sul nuovo accordo fino a giugno 2024, adesso gli agenti dell'attaccante argentino sono di nuovo in sede per arrivare alla definitiva fumata bianca.

Oggi verranno definiti i dettagli del nuovo contratto. Ma l'annuncio non sarà imminente, verrà ufficializzato a febbraio.