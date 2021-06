tmw Lazio, caccia agli esterni: contatti con Shaqiri. E si continua a lavorare per Brandt

La Lazio è alla caccia di esterni d'attacco per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare starebbe continuando a lavorare per portare in Italia Julian Brandt del Borussia Dortmund, valutato 25-30 milioni di euro. La Lazio vorrebbe prelevare il tedesco in prestito con diritto di riscatto.

L'altro nome per il reparto è quello dello svizzero Xherdan Shaqiri del Liverpool. Sarebbero infatti stati avviati i primi contatti per il classe '91 con l'affare che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane.