tmw Lazio, l'Everton sprinta per Correa: il Tucu però spinge ancora per andare all'Inter

L'Everton va in pressing per Joaquin Correa. Le società non sono lontane dall'intesa, con la Lazio che chiede 40 milioni di euro complessivi per il Tucu, una cifra a cui le varie pretendenti dell'argentino non sono mai arrivate. Ci sarebbe invece molto vicina la squadra di Liverpool: il problema sarà convincere l'argentino a rinunciare all'idea di ricongiungersi con Inzaghi all'Inter e sposare il progetto dei Toffees.