Marotta: "Rimpianto Haaland, potevo prenderlo alla Juve. Pogba? Difficile rivederlo in Italia"

"Un grande colpo mancato nella mia carriera? Dico Haaland. Quando ero alla Juve, potevo prenderlo per circa 2-2,5 milioni di euro. Ma ai tempi non abbiamo avuto la forza di andare in extra-budget. Adesso lui è tra i migliori in Europa". Parla così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Rivedremo Pogba in Italia? Credo sia difficile, guadagna ancora tanto a livello di stipendio. In questo momento non ci sono club in grado di ingaggiarlo. C'è il Decreto Crescita, ma un po' viene boicottato".