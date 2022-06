tmw Marotta su Skriniar: "L'Inter cede solo chi richiede di essere trasferito"

vedi letture

Per Skriniar il Chelsea può essere una opzione? E' una delle domande poste questa sera a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter che nel corso dell'intervista rilasciata a margine del premio ricevuto in memoria del giornalista Candido Cannavò ha risposto così: "Su Skriniar ci sono interessi di più squadre, ma del resto abbiamo una rosa fatta di ottimi giocatori. Poi valuteremo con calma, siamo sempre nella situazione di non voler rinunciare a nessun giocatore a meno che non sia lui a richiedere di essere trasferito. Al contempo, però, dobbiamo tener conto del concetto della sostenibilità finanziaria perché il calcio di oggi ha bisogno di grandissimi equilibri economici e finanziari e la compravendita dei giocatori rappresenta uno strumento assolutamente importante per far quadrare i conti".

LEGGI ANCHE - Skriniar e il PSG: contratto da 7.5 milioni più bonus. Attesa per il rilancio finale