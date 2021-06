tmw Milan, caccia al sostituto di Calhanoglu: si valuta anche il profilo di Lovro Majer

vedi letture

Caccia al sostituto di Hakan Calhanoglu in casa Milan. Nel giorno delle visite mediche dell'ormai ex 10 rossonero per conto dell'Inter, Maldini e Massara stanno iniziando a valutare profili che possano sostituire nella rosa di Stefano Pioli il calciatore turco.

Il club è al lavoro su due fronti. Da un lato giocatori di nome e già pronti. E in questo sentiero, vanno inseriti i contatti per Hakim Ziyech (Chelsea) e Dani Ceballos (Real Madrid). Il Milan in questo caso non pensa all'acquisto a titolo definitivo, ma a un trasferimento a titolo temporaneo, magari con diritto di riscatto.

Si valutano però anche profili più giovani. E tra questi c'è anche Lovro Majer, trequartista della Dinamo Zagabria. Negli scorsi giorni in sede c'è stato un incontro con i procuratori del calciatore croato classe '98, che rispetto a un anno fa ha una valutazione più bassa, inferiore ai 15 milioni di euro. Il Milan sta valutando il suo profilo: Majer, in passato in trattativa con la Samp e con la Fiorentina, è ora un'idea di Maldini e Massara. Che devono sostituire Calhanoglu.