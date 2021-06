tmw Milan, serve un sostituto di Kessie-Bennacer: Kamara è più che un'idea per Maldini

Il Milan non cambia strategia e prosegue nella propria ricerca di giocatori giovani, di talento e con già una buona dose di esperienza sulle spalle. E' da leggere in questo senso l'interesse, intercettato da TMW, per Boubacar Kamara. Centrocampista (e all'occorrenza difensore centrale) classe '99 dell'Olympique Marsiglia, Kamara è uno dei primi profili sulla lista di Paolo Maldini in questa sessione di mercato. Il Milan, ricordiamo, a gennaio perderà Kessie e Bennacer a causa della Coppa d'Africa e proprio in quest'ottica gli uomini mercato rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare (non solo quantitativamente) la rosa.

Kamara piace da tempo a Paolo Maldini che già lo scorso anno lo aveva seguito da vicino e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'affondo. Anche se gli ostacoli non mancano: la concorrenza, soprattutto dalla Premier League. E poi i costi: l'OM lo considera un gioiello e per il suo cartellino parte da una base d'asta di circa 30 milioni di euro. Per questo il Milan dovrebbe studiare una formula basata su un prestito con diritto/obbligo di riscatto o su un pagamento dilazionato su più anni. Dettagli e strategie ancora da definire, ma l'interesse concreto di Paolo Maldini è già una traccia per il prossimo futuro.