tmw Milan, tutti su Gabbia: dopo la Samp si fanno avanti Udinese, Bologna ed Empoli

Futuro che dovrebbe essere lontano da Milano per Matteo Gabbia, difensore classe '99 che in stagione ha collezionato 10 presenze con la maglia del Milan. Il giocatore è da tempo nel mirino della Sampdoria, col tecnico Giampaolo che lo ritroverebbe volentieri dopo la fugace esperienza in rossonero. Secondo le ultime raccolte da TMW tuttavia ci sono diversi club interessati al centrale: Udinese, Bologna ed Empoli hanno chiesto tutte informazioni sul suo avvenire nelle ultime ore.