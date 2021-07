tmw Nandez-Inter, trattativa ancora in corso: previsti nuovi summit. Il punto sull'affare

Quello di Nahitan Nandez è ora il primo nome per l'esterno destro dell'Inter. L'uruguaiano ha superato la concorrenza di Zeki Celik del Lille e di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven. Nel pomeriggio il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, insieme ad Andrea Cossu, ha visto la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione e poi ha incontrato l'intermediario Edoardo Crnjar nel centro di Milano.

Un affare impostato che tutte le parti stanno cercando con pazienza di limare in ogni dettaglio. Quelli di oggi sono stati incontri interlocutori e per adesso l'affare è in stallo: la richiesta dei sardi, con i quali l'Inter discute anche di Radja Nainggolan, Andrea Pinamonti e Lucien Agoumé, risulta di 30 milioni. Le parti lavorano sul diritto di riscatto e i nerazzurri chiedono di rivedere la cifra. Serviranno altri summit e altri incontri ma la strada sembra impostata. Direzione Nandez.