tmw Napoli, per Hysaj ci prova il Benfica: primo contatto tra le parti

vedi letture

Elseid Hysaj lascerà il Napoli a fine stagione. Lo ha dichiarato il suo agente Mario Giuffredi in giornata. Il futuro del giocatore potrebbe essere in Portogallo, perché a monitorare la situazione c’è il Benfica. Si lavora sulle cifre ma i primi approcci fanno pensare ad una distanza ancora tutta da colmare. Hysaj è un nome apprezzato in casa Benfica, relazioni positive (un primo contatto tra le parti c’è già stato) e trattativa da costruire a piccoli passi. Il Benfica ci prova, obiettivo Hysaj per la prossima stagione...