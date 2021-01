tmw Parma a caccia di un difensore: torna l'idea Ranocchia dell'Inter

vedi letture

Sorpresa in casa Inter. Da monitorare il futuro di Andrea Ranocchia, centrale classe 1988 che in questa stagione ha giocato solo tre partite più una in Coppa Italia. Tra i senatori nerazzurri, dopo esser stato nell'ultima sessione di mercato vicino al Genoa, è arrivata in questi giorni una richiesta per il giocatore: si tratta del Parma, in cerca di un centrale di grande esperienza per rinforzare il reparto di Roberto D'Aversa.

Colpo Dennis Man: oggi il rumeno in Italia

L'Inter lo farà partire? L'Inter, negli scorsi giorni, ha fatto sapere che il mercato dovrebbe esser chiuso, però è da capire se potrebbe far partire il centrale di Assisi e al contempo anche quale sarà la volontà del giocatore. Però al lotto dei centrali seguiti dal Parma, su tutti Nicolas N'Koulou del Torino e Federico Fazio della Roma, seguiti da Domagoj Vida del Besiktas, c'è da aggiungere anche l'idea Ranocchia.