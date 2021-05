tmw Parma, anche Venturato tra i candidati per la panchina della prossima stagione

vedi letture

Il Parma, archiviata la stagione con la retrocessione ma anche con l'inizio di una vera e propria rivoluzione societaria voluta dal presidente Krause, si interroga sul futuro della panchina e tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello di Roberto Venturato. L'attuale tecnico del Cittadella, in caso di mancato approdo in Serie A (è in finale play off contro il Venezia ndr), diventerebbe un nome molto appetibile per il Parma che nella prossima stagione ambisce a tornare subito nella massima serie.