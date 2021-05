tmw Parma, scelto Enzo Maresca come nuovo allenatore: firma imminente

Il Parma è pronto ad accogliere il nuovo allenatore dopo il divorzio ufficiale da D'Aversa e Carli, direttore sportivo già sostituito da Mauro Pederzoli.

Il club emiliano ha battuto la concorrenza del Girona e ha convinto Enzo Maresca, ormai ex allenatore del Manchester City Under 23, a guidare in Serie B la squadra emiliana. Illustrato al tecnico un progetto pluriennale, per Maresca pronto un contratto di durata triennale.

La firma è imminente, ormai la strada è in discesa: Maresca è pronto a diventare il nuovo tecnico del Parma.