tmw Petrelli dalla Juve U23 al Genoa, c'è la fumata bianca. Domani visite mediche e firma

E' tutto fatto per il passaggio di Elia Petrelli al Genoa. L'attaccante della Juventus U23 - classe 2001 - si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo (poi andrà in prestito in Serie B). Domani le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.