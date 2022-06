tmw Pinamonti, l'Atalanta ha offerto 12 milioni: l'Inter ne chiede 18 (e ha detto no a Zapata)

Dodici milioni di euro più bonus. E' l'offerta che l'Atalanta ha presentato per Andrea Pinamonti, centravanti classe '99 in uscita dall'Inter. La Dea che vuole aprire un nuovo ciclo questa estate e, dopo il riscatto di Demiral e l'acquisto di Ederson, vuole mettere a segno anche un colpo in attacco con l'ex bomber dell'Empoli che è obiettivo concreto. La base di partenza è buona: c'è il gradimento del calciatore che, dopo aver messo in stand-by il Monza, strizza l'occhio a un club in grado di fargli fare il salto di qualità.

La richiesta dell'Inter, al momento, è di 18 milioni di euro, che poi è la cifra pattuita col Monza qualche giorno fa. L'Atalanta a quella cifra non ci arriva, per ora, e sta già studiando un rilancio dopo che l'Inter - nei giorni del ritorno di Romelu Lukaku - ha escluso la possibilità di inserire Duvan Zapata nella trattativa. Poi Pinamonti, in caso di accordo tra i due club, dovrà trovare quello con la Dea: la trattativa è però concreta, sta nascendo una nuova Atalanta.