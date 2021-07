tmw Pronte le visite per Strootman col Cagliari: già stasera la firma. Tutti i dettagli

vedi letture

Kevin Strootman al Cagliari, ci siamo. Il centrocampista olandese è pronto per eseguire oggi, a breve, le visite mediche nella Capitale con la formazione sarda. Prestito di una stagione con opzione sulla seconda, di fatto un biennale: il Marsiglia ha fatto uno sforzo importante per accontentare il giocatore e agevolare la trattativa, contribuendo al pagamento dell'ingaggio. Un colpo importante per il club del Presidente Tommaso Giulini che forse già stasera si prepara per accogliere Strootman per le firme ufficiali.