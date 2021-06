tmw radio Apolloni: "Italiani troppo bistrattati. Per realtà come Parma più difficile la B della A"

L'allenatore Luigi Apolloni ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalle chance dell'Italia all'Europeo in via di inizio: "Visto l'andamento l'Italia la metterei tra le prime quattro dei prossimi Europei. Mancini ha fatto un lavoro straordinario, ricostruendo la passione dei tifosi per la Nazionale grazie ai risultati e al modo in cui li ha ottenuti".

Rispetto alle altre favorite manca il centravanti?

"Su Francia e Inghilterra siamo indietro sull'aspetto dell'esperienza internazionale. Però è anche vero che oltre al nove è importante avere una squadra che lo supporti: l'Italia può sfruttare le sue qualità col palleggio e i fraseggi".

C'è carenza di difensori giovani nella nuova generazione?

"Però c'è Bastoni, che ho visto giocare con l'Inter ed ha avuto una crescita notevole. La forza dell'Italia sono sempre stati i difensori ma il calcio si è evoluto e ha portato nuovi concetti, anche tra i difensori. Si punta più sul costruire che sul distruggere, però ci vuole tempo... Un altro di affidamento che abbiamo è Acerbi, chi può venire fuori è anche Rugani. I giocatori ci sono, il fatto è anche che di italiani ce ne sono sempre meno nelle nostre squadre. Si dovrebbe dare loro maggiori opportunità di crescita, in maniera genuina".

Il gap si nota sugli U21.

"Purtroppo deve cambiare il modo di fare dei club italiani. Andare a prendere ragazzi all'estero è più facile, magari li trovi anche fisicamente più pronti ma nel calcio servono anche tattica e tecnica".

Chiellini è l'ultimo grande marcatore?

"Marcare a zona non significa non farlo. Si dovrebbe insegnare ai difensori un po' di più la marcatura in sé, al di là della zona. Ci sono concetti che spesso da parte degli allenatori non vengono affrontati in nome di una tattica collettiva superiore a quella individuale. Bisogna invece far crescere più possibile i difensori. Il gioco di Gasperini può essere tra i più adatti per insegnare queste cose".

La tradizione azzurra agli Europei non è florida.

"Negli anni il calcio italiano ha cominciato ad avere il difetto di non investire su giocatori locali dopo il Mondiale del 2006. Mancini ha costruito una Nazionale con giocatori che abbiano determinate caratteristiche: spero riesca a metterle in evidenza a questi Europei. Se si fa il paragone con Francia, Inghilterra e Spagna magari siamo sotto, ma il calcio regala anche sorprese e l'Italia può esserlo".

Quanto sarà difficile la risalita del Parma?

"Semplice non sarà, il campionato di Serie B è più difficile della Serie A per certi giocatori e certe squadre, volendo estremizzare un po'".

Mazzocchi è pronto per la Serie A con il Venezia?

"Innanzitutto Pasquale è un professionista straordinario e saranno questi valori, è uno che dà tutto. Ritengo che possa essere un valore aggiunto per il calcio italiano: non so se rimarrà a Venezia, ma nel caso sarà la grande occasione per calcare i campi di Serie A. Da esterno alto l'ho trasformato terzino a Parma, ora ha imparato certi meccanismi".