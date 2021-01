tmw radio Calori: "Kessie e Calhanoglu migliorati senza pubblico. A Pirlo serve tempo, è normale"

L'ex difensore, oggi allenatore, Alessandro Calori, ha parlato di Milan e Juventus ai microfoni di TMW Radio: "Al Milan hanno fatto un lavoro veramente certosino, si pensava che avrebbero cambiato allenatore: lì Pioli ha tenuto duro, e gli hanno inserito un fuoriclasse che ha coperto la crescita di questi ragazzi, aiutati dall'assenza di pubblico. Ricordo che prima di marzo Kessie e Calhanoglu non erano ben visti a San Siro, mentre questo azzeramento ha dato loro forza. Sono giovani, intensi e vogliono emergere: in testa ci sono meritatamente, e non pensavo. Grande merito al lavoro. Sulla Juve: con Pirlo ho giocato ed è un amico, non ha mai avuto esperienza da allenatore e se lo scegli gli devi dare tempo di poter crescere ed entrare in una squadra abituata a vincere da dieci anni. Lo può fare con l'aiuto dei campioni che ha la Juve, secondo me ancora la migliore rosa in Serie A".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.