Nel suo intervento a TMW Radio, Dario Canovi ha parlato anche del fatto che in Italia si possa puntare sempre di più sui giovani: "Non ci credo purtroppo. Siamo fatti in maniera sbagliata, o almeno i nostri club la pensano in maniera sbagliata. Sono pochi i club che puntano sui giovani. Mancini ha fatto esordire Zaniolo che ancora non giocava, ha portato agli Europei Raspadori. Mancini ha vinto coi cambi di Cristante e Berardi, questo dimostra quanto sia intelligente, quanto sa leggere la partita. Credo che la fortuna di Mancini sia che di giovani di talento ne abbiamo. Ha giocato poco Bastoni, che ha un grande avvenire davanti a sé, riavremo Zaniolo. Speriamo che ci siano tanti Gasperini che fanno giocare i giovani. Le difficoltà sarà trovare una coppia di centrali, vista l'età di Bonucci e Chiellini. Sarà difficile trovare una coppia alla loro altezza".