tmw radio Carnasciali: "Fiorentina, tifosi pazienti con Commisso. Magari ci fosse Cecchi Gori"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Daniele Carnasciali ha così parlato delle difficoltà di programmazione della Fiorentina: "Siamo al terzo anno, doveva cominciare dal primo. Capisco le difficoltà economiche, ma allora punta sui giovani. Qui non solo non c'è una base, ma neanche il lato... Nulla. Non credo i tifosi chiedano risultati veloci, mi pare siano stati pazienti ma meritano qualcosa in più. Ci si lamentava di Cecchi Gori, ma ad averlo oggi sarebbe da leccarsi le dita".