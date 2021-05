tmw radio Sconcerti: "Ibra più levatrice che cannoniere. Donnarumma? Nulla di strano"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo italiano, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del Milan e dell'addio a Donnarumma: "Non dire nulla, in questi casi, significa parlare molto. I giocatori sono lavoratori in affitto, è bene facciano ciò che gli conviene di più e che noi si capisca questo. Non trovo niente di strano, non si può pensare nemmeno che non cambierà mai squadra per il resto della carriera".

Pioli come lo giudica?

"Ho visto l'incontro tra un tecnico e una squadra che stavano entrambi maturando. Pioli l'ha gestita bene, anche in condizioni non tranquille e non agevoli, partendo dal giocatore più rappresentativo che è infortunato. Si è mossa bene pure la società, spendendo relativamente, sopravvalutando forse solo Tonali. Ora dovrà decidere chi sarà il suo centravanti, perché Ibrahimovic non può fare tutto il campionato. Più che da cannoniere ha fatto da levatrice. Ora devono trovare il centravanti da mettergli accanto".