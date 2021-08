tmw Roma, per Dzeko allenamento a parte in attesa dell'addio. Problemi per Pellegrini

Edin Dzeko resta il primo nome della società nerazzurra per rimpiazzare il belga Lukaku, volato in Premier, ma per il momento il suo approdo all'Inter dovrà aspettare. Il bosniaco oggi si è allenato sì a Trigoria, ma non con il resto dei compagni: per lui lavoro personalizzato di un’ora in attesa della cessione. Si è fermato invece Lorenzo Pellegrini, per un problema fisico: solo metà seduta per il centrocampista, domani esami per capire l'entità dell'infortunio.