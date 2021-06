tmw Sassuolo, scelto Dionisi: l'accordo è ad un passo. L'Empoli ad Andreazzoli

Il Sassuolo ha scelto Alessio Dionisi: dopo l'accelerata di ieri, oggi era il giorno della definizione e secondo quanto da noi raccolto, le parti sono vicinissime. Gli eccellenti rapporti tra neroverdi ed Empoli hanno facilitato l'accordo, con l'ex tecnico azzurro che dovrebbe diventare a ore l'erede di De Zerbi sulla panchina degli emiliani: lo attende un biennale con opzione per il terzo anno a circa 900mila euro. Già fatta anche la scelta del presidente Corsi, che per la sostituzione del giovane allenatore si affiderà all'esperto Aurelio Andreazzoli per la stagione del ritorno in massima serie: anche in questo caso, si lavora per chiudere l'accordo.