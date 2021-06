tmw Torino, inizia l'era Juric: il tecnico è arrivato al Filadelfia con il ds Vagnati

vedi letture

Per Ivan Juric è iniziata la nuova avventura al Torino: il tecnico croato è arrivato al Filadelfia in compagnia del ds Vagnati per prendere confidenza con strutture e nuovo ambiente. In compagnia del mister anche Alberto Barile, direttore operativo, il team manager Emiliano Moretti, il direttore generale Antonio Comi e Matteo Paro, suo vice nell'ultima avventura al Verona.