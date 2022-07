tmw Torino pronto a chiudere per Miranchuk: affare vicino in prestito con diritto a 12

Torino in campo adesso in amichevole contro il Nizza ma scatenato sul mercato. La scintilla tra Vagnati e Juric ha portato i granata a essere operativi sul mercato per provare a definire subito alcune operazioni: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è arrivata proprio nelle scorse ore l'accelerata per Aleksej Miranchuk dell'Atalanta.

Con la Dea a un passo dalla definizione di Ademola Lookman, è arrivato il via libera alla cessione del russo classe '95. Con l'entourage e con il Torino la trattativa dovrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.