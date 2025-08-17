Napoli, ultimi regali per Conte: Diouf obiettivo in mediana, atteso l'arrivo di Gutierrez

Si riscalda il mercato del Napoli, che ha vissuto un mese di luglio da assoluto protagonista per poi agire con maggiore attendismo nelle ultime settimane. Con l'avvicinarsi però dell'inizio del campionato, con i partenopei attesi alla prima giornata dal match esterno sul campo del Sassuolo, ecco che alcune trattative hanno ripreso subito un'impennata con la speranza di arrivare quanto prima alla fumata bianca.

La novità delle ultime ore - stando a quello che riporta il Corriere dello Sport - è il pressing convinto per Andy Diouf del Lens, centrocampista francese classe 2003 che essendo Under non occuperebbe posti nella lista della Serie A. Il Napoli lo ha individuato come perfetto rinforzo della mediana e ha già avviato i contatti con l'entourage e con il club francese. Da parte del Lens c'è apertura all'addio del 22enne, che comunque ieri è partito titolare all'esordio in Ligue 1 contro il Lione. Il Napoli ha pronta una proposta da una ventina di milioni, con il giocatore c'è già una bozza d'intesa fino al 2030.

Quella che inizierà domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha raggiunto da giorni l'accordo con il Girona: affare da 18 milioni più un altro di bonus. Conte aspetta l'esterno spagnolo, che però sarà pronto non prima di settembre per una precedente operazione alla caviglia destra che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.