Ufficiale Calabria riparte dal Panathinaikos: "È stata una scelta, volevo qualcosa di nuovo"

Nuova avventura per Davide Calabria che, rimasto svincolato dopo l'ultima stagione vissuta tra Milan e Bologna, ha deciso di di tentare un'esperienza all'estero accettando la corte del Panathinaikos. Nella tarda serata di ieri è arrivato ad Atene e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, riportate dai media locali: "Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. È così che ho scelto di venire qui e di essere all'altezza delle aspettative".

Per la prima vola, giocherà fuori dall'Italia: "Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Qualcosa di nuovo. Una nuova avventura. Mi sono preparato. Mi sono preparato per poter tornare a un'altra prospettiva, con un'altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli".

Sul match di Europa League contro lo Shakhtar, vinto dal Panathinaikos ai rigori: "Non è stato facile guardare la partita dall'Italia, ma ho ascoltato, imparato e parlato con Djurisic e ora ci stiamo preparando per un'altra partita che credo ci metterà di buon umore".

Infine, un messaggio ai tifosi: "Vengo dal Milan, che aveva una tifoseria fantastica. Anche il Bologna aveva una tifoseria molto passionale, che ci ha sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto appassionati e non vedo l'ora di esibirmi davanti a loro e sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile".