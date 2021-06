tmw Tottenham, sempre più Gattuso: accordo vicino, le cifre

vedi letture

L'accordo sembra sempre più vicino, con Gennaro Gattuso che è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Concorrenza sbaragliata - Roberto Martinez, idea presidenziale, è in campo con il suo Belgio e non potrebbe liberarsi prima di metà luglio - con un biennale da 2,5 milioni di euro (più bonus) sul piatto. La stessa cifra che percepiva in viola.