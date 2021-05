tmw Udinese, no alla cessione di Larsen al Watford

Non trova alcuna conferma la notizia emersa su alcuni giornali locali di Udine di una possibile cessione di Stryger Larsen dall’Udinese al Watford. L’esterno friulano non giocherà in Premier e la notizia non trova alcuna conferma. Ipotesi impossibile. Anche perché, finora, il mercato tra le due società dei Pozzo è sempre stato rivolto a rinforzare il club italiano e non viceversa. Larsen non andrà al Watford.